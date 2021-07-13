Раскрыта причина потасовки мигрантов в Москве

Причиной массовой драки мигрантов в столичном районе Кузьминки стали ножевые ранения, полученные ранее двумя уроженцами Киргизии . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

Фото: ТАСС ТАСС

Массовая драка произошла на Зеленодольской улице в Москве около полуночи 12 июля.

По данным РЕН ТВ, 11 июля во время конфликта с приезжими из Таджикистана двоих уроженцев Киргизии ранили. За них захотели отомстить земляки и назначили «стрелку» оппонентам на 19:00 в Кузьминках, однако в это время ничего не произошло.

Зато агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в соседних районах.

Массовая драка, в которой приняли участие около 180 человек, случилась в итоге около полуночи в районе станции метро «Кузьминки». В результате побоища госпитализированы два человека. Полиция задержала 94 участника потасовки, остальным удалось скрыться, утверждает издание.

Ранее на Дубнинской улице на севере Москвы произошла массовая драка с применением оружия. Жильцы дома, во дворе которого началось столкновение, сняли конфликт на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как несколько десятков человек бегут в одну сторону, слышны выстрелы. В результате задержали 19 человек.