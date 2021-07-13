Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу досрочно

По версии СКР, Торлопов создал
организованное преступное сообщество и руководил им совместно со своим преемником на посту главы Коми Вячеславом Гайзером
и другими высокопоставленными чиновниками администрации республики. Из материалов дела о коррупции в руководстве Коми следует, что в период с 2006 по 2015 год организованная группа совершала преступления с целью завладения госимуществом путем мошенничества. Также ее участникам вменяется легализация похищенных средств, которые под видом дивидендов выводились в офшоры.