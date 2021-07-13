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Стали известны подробности массовой драки мигрантов в Москве

Газета.Ruиещё 9
35 минут назад
СМИ сообщили подробности массовой драки мигрантов около метро "Кузьминки" в Москве. По данным телеканала РЕН ТВ, драка началась в семь часов вечера 12 июля - массово заметили ее позже, когда во время конфликта обеим сторонам стали приезжать "подкрепления".
СМИ сообщили подробности массовой драки мигрантов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, сообщил, что, предположительно, драку "на почве личной неприязни" устроили граждане Узбекистана и Киргизии. После прибытия полиции 20 участников драки были задержаны.
По данным агентства, несколько участников потасовки сильно пострадали и обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы.
"У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны. Прибывшие сотрудники скорой помощи решили госпитализировать несколько пострадавших", - сообщил ТАСС источник.
Ранее сообщалось, что десятки мигрантов устроили массовую драку на юго-востоке Москвы - они выбегали на проезжую часть, повреждали автомобили и "кидались на людей".
Происшествия,Мигранты,Драка,Массовые драки,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,Москва,
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