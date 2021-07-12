Таможенника в Москве поймали на взятке

Как установило следствие, в какой-то момент до апреля этого года к таможеннику обратился гендиректор крупной компании, занимающейся таможенным оформление и логистикой. Он попросил помочь с выпуском деклараций на товары и предложил за это материальное вознаграждение. Таможенник выпускал декларации, хотя документы были заполнены неправильно.