Таможенника в Москве поймали на взятке

Главный таможенный инспектор одного из подразделений Центральной электронной таможни ФТС России
пойман с поличным при получении взятки от коммерсанта, сообщают в Следственном комитете.
Как установило следствие, в какой-то момент до апреля этого года к таможеннику обратился гендиректор крупной компании, занимающейся таможенным оформление и логистикой. Он попросил помочь с выпуском деклараций на товары и предложил за это материальное вознаграждение. Таможенник выпускал декларации, хотя документы были заполнены неправильно.
"В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Службы по противодействию коррупции ЦТУ ФТС России, таможенник был задержан с поличным при получении денежных средств от коммерсанта", - сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.
Следователи возбудили дело о получение взятки (ее сумма не раскрывается), и фигурант, по ее словам, полностью признал вину. На время следствия его заключили под домашний арест.
Полное название должности задержанного – главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля 4 Центрального таможенного поста Центральной электронной таможни.