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Таможенника в Москве поймали на взятке

РИА Новости
23 минуты назад
Главный таможенный инспектор одного из подразделений Центральной электронной таможни ФТС России пойман с поличным при получении взятки от коммерсанта, сообщают в Следственном комитете.
Таможенника в Москве поймали на взятке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как установило следствие, в какой-то момент до апреля этого года к таможеннику обратился гендиректор крупной компании, занимающейся таможенным оформление и логистикой. Он попросил помочь с выпуском деклараций на товары и предложил за это материальное вознаграждение. Таможенник выпускал декларации, хотя документы были заполнены неправильно.
"В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Службы по противодействию коррупции ЦТУ ФТС России, таможенник был задержан с поличным при получении денежных средств от коммерсанта", - сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.
Следователи возбудили дело о получение взятки (ее сумма не раскрывается), и фигурант, по ее словам, полностью признал вину. На время следствия его заключили под домашний арест.
Полное название должности задержанного – главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля 4 Центрального таможенного поста Центральной электронной таможни.
Происшествия,Елена Марковская,Москва,
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