«Арестантов бьют»: жителей Санкт-Петербурга напугали крики в «Крестах»

Жители северной столицы опубликовали в соцсетях видео, на котором слышен шум и крики из изолятора «Кресты», а также виден огонь в окнах на разных этажах. Видео было размещено в группе « ДТП и ЧП Санкт-Петербург » соцсети «ВКонтакте».

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах, размещенных местными жителями, отчетливо слышен крик: «Арестантов бьют!». Заключенные также что-то поджигали и выбрасывали из окон исправительного учреждения.

При этом один из руководителей УФСИН по Ленинградской области рассказал Telegram-каналу Baza , что никакого бунта в СИЗО не было, а шум был связан с финальным матчем чемпионата Европы по футболу.

По его словам, начальник СИЗО позволил заключенным посмотреть матч, а затем выделил еще некоторое время на выражение эмоций.

В свою очередь, канал отметил, что беспорядки начались около трех часов ночи, при том, что матч к тому моменту давно закончился.