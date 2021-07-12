«Арестантов бьют»: жителей Санкт-Петербурга напугали крики в «Крестах»

Жители северной столицы опубликовали в соцсетях видео, на котором слышен шум и крики из изолятора «Кресты», а также виден огонь в окнах на разных этажах. Видео было размещено в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург
» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах, размещенных местными жителями, отчетливо слышен крик: «Арестантов бьют!». Заключенные также что-то поджигали и выбрасывали из окон исправительного учреждения.
При этом один из руководителей УФСИН
по Ленинградской области рассказал Telegram-каналу Baza
, что никакого бунта в СИЗО не было, а шум был связан с финальным матчем чемпионата Европы по футболу.
По его словам, начальник СИЗО позволил заключенным посмотреть матч, а затем выделил еще некоторое время на выражение эмоций.
В свою очередь, канал отметил, что беспорядки начались около трех часов ночи, при том, что матч к тому моменту давно закончился.
11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» прошел финал Евро-2020 между сборными Англии и Италии. Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 1:1, а судьбу встречи решила серия пенальти. В итоге новыми чемпионами Европы стали итальянцы.