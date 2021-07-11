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Раскрыта личность туриста, открывшего люк самолета в «Шереметьево»

Майк Габриелян
59 минут назад
СМИ выяснили, что пассажиром, открывшим аварийный люк самолета в аэропорту Шереметьево, оказался пианист-виртуоз международного класса, педагог московской консерватории Владимир Кузнецов. Об этом сообщает 5-tv.ru.
Открывший дверь самолета в Москве оказался пианистом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кузнецову 42 года. В 2000 году с отличием окончил консерваторию, преподает в ней уже 18 лет. Числится педагогом межфакультетской кафедры фортепиано.
Музыканта часто награждали премиями за яркое исполнение классических произведений. Так, в 2005 году он стал лауреатом II Международного конкурса имени Рахманинова в Лос-Анджелесе.
Сегодня утром 42-летний Владимир Кузнецов устроил переполох на борту пассажирского лайнера, летевшего в Турцию.
Рейс задерживался на час, в самолете не работал кондиционер. Жара спровоцировала массовое недовольство среди туристов, стало плохо детям. Авиакомпания не смогла решить проблему с ужасным сервисом. Тогда один из пассажиров подошел к аварийному люку и открыл его, заявив: «Я не буду ждать!
При открытии двери автоматически был спущен надувной спасательный трап. Лайнер решили поменять. Вылет задержали еще на три часа.
Авиакомпания «Россия» заявила, что намерена взыскать издержки с пассажира. Это траты на задержку рейса, замену воздушного судна на резервное и замена аварийного трапа.
Происшествия,Владимир Кузнецов,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания Россия,
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