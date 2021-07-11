Открывший дверь самолета в Москве оказался пианистом

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Кузнецову 42 года. В 2000 году с отличием окончил консерваторию, преподает в ней уже 18 лет. Числится педагогом межфакультетской кафедры фортепиано.

Музыканта часто награждали премиями за яркое исполнение классических произведений. Так, в 2005 году он стал лауреатом II Международного конкурса имени Рахманинова в Лос-Анджелесе.

Сегодня утром 42-летний Владимир Кузнецов устроил переполох на борту пассажирского лайнера, летевшего в Турцию.

Рейс задерживался на час, в самолете не работал кондиционер. Жара спровоцировала массовое недовольство среди туристов, стало плохо детям. Авиакомпания не смогла решить проблему с ужасным сервисом. Тогда один из пассажиров подошел к аварийному люку и открыл его, заявив: «Я не буду ждать!

При открытии двери автоматически был спущен надувной спасательный трап. Лайнер решили поменять. Вылет задержали еще на три часа.