Парашютист погиб во время прыжка в Подмосковье

По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье
организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская
.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка", - сказала Марковская, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.
По данным следствия, вечером 10 июля на посадочной площадке, расположенной в Рузском районе Подмосковья, в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка погиб мужчина.
Добавляется, что следователем произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые исследования. Также устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Свою проверку начала и Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщили РИА Новости в ведомстве.