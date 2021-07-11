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В Московской области разбился парашютист

РИА Новостииещё 8
1 час назад
По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Парашютист погиб во время прыжка в Подмосковье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка", - сказала Марковская, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.
По данным следствия, вечером 10 июля на посадочной площадке, расположенной в Рузском районе Подмосковья, в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка погиб мужчина.
Добавляется, что следователем произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые исследования. Также устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Свою проверку начала и Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Происшествия,Елена Марковская,СКР,РИА Новости,Московская Область,
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