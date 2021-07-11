Парашютист погиб во время прыжка в Подмосковье

РФ Елена Марковская. По факту гибели парашютиста в результате прыжка в Подмосковье организована доследственная проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка", - сказала Марковская, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным следствия, вечером 10 июля на посадочной площадке, расположенной в Рузском районе Подмосковья, в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка погиб мужчина.

Добавляется, что следователем произведен осмотр места происшествия и назначены необходимые исследования. Также устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.