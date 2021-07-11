Под Волгоградом мужчина с гангреной несколько часов ползал у больницы

Фото: Скриншот Скриншот

Об этом рассказали прохожие. Они увидели, как у больнице ползает на коленях мужчина, и не может встать на ноги. Люди попытались помочь ему сами, когда увидели, что ноги мужчины изъедены червями и гангреной.

«Я ему сказал: «Ногу покажи», он открыл штанину, а там черви в ноге... Я вызвал скорую и заставил его забрать. Они не хотели его увозить. Как так вообще? Это же человек, в конце концов То есть мне пришлось вызывать скорую к больнице, чтобы его забрали, увезли. Еле-еле заставил их забрать его в больницу», - рассказал свидетель произошедшего.

По его словам, больной мужчина был моложавого вида, он сообщил, что «не пьет».

В региональном комитете здравоохранения уточнили, что мужчину госпитализировали, он получил необходимую помощь, но в связи с отказом от дальнейшего стационарного лечения был выписан.

В ведомстве рассказали, что волжанин регулярно поступает в больницу по поводу инфицирования ноги, но отказывается от дальнейшего лечения в стационаре. Вне медучреждения, в связи с асоциальным образом жизни, не соблюдает рекомендации, что усугубляет течение заболевания, добавили в комитете здравоохранения.