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Под Волгоградом мужчина с гангреной несколько часов ползал у больницы

Ювелина Бернст
1 час назад
В городе Волжском Волгоградской области мужчину с гангреной на ноге отказались принять в хирургическом отделении больницы, сообщает V1.ru.
Под Волгоградом мужчина с гангреной несколько часов ползал у больницы
Фото: СкриншотСкриншот
Об этом рассказали прохожие. Они увидели, как у больнице ползает на коленях мужчина, и не может встать на ноги. Люди попытались помочь ему сами, когда увидели, что ноги мужчины изъедены червями и гангреной.
«Я ему сказал: «Ногу покажи», он открыл штанину, а там черви в ноге... Я вызвал скорую и заставил его забрать. Они не хотели его увозить. Как так вообще? Это же человек, в конце концов То есть мне пришлось вызывать скорую к больнице, чтобы его забрали, увезли. Еле-еле заставил их забрать его в больницу», - рассказал свидетель произошедшего.
По его словам, больной мужчина был моложавого вида, он сообщил, что «не пьет».
В региональном комитете здравоохранения уточнили, что мужчину госпитализировали, он получил необходимую помощь, но в связи с отказом от дальнейшего стационарного лечения был выписан.
В ведомстве рассказали, что волжанин регулярно поступает в больницу по поводу инфицирования ноги, но отказывается от дальнейшего лечения в стационаре. Вне медучреждения, в связи с асоциальным образом жизни, не соблюдает рекомендации, что усугубляет течение заболевания, добавили в комитете здравоохранения.
Зимой жители Волгограда обратились к СМИ с аналогичной просьбой помочь своему «соседу», который жил на улице более 20 лет. Во время аномальных холодов мужчина отморозил себе обе ноги, которые пришлось ампутировать.
Происшествия,V1.Ru,Волгоградская Область,Волжск,Волгоград,
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