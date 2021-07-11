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Открывший дверь самолета в Шереметьево оказался преподавателем консерватории

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Мужчина, открывший в аэропорту Шереметьево аварийную дверь самолета МоскваАнталья, оказался преподавателем Московской государственной консерватории им. Чайковского.
Открывший дверь самолета в Москве оказался пианистом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как уточняет «Рен ТВ», 42-летний пианист Владимир Кузнецов возмутился тем, что пассажиров держат в жарком салоне самолета, а вылет задерживается. Очевидцы сообщают, что он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что «ему жарко».
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету. Следственный комитет организовал проверку после инцидента.
Происшествия,Владимир Кузнецов,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания Россия,СКР,РЕН ТВ,Москва,Анталья,
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