Пичугина поместили на карантин в СИЗО "Лефортово"

По словам правозащитника, он сообщил сотруднику СИЗО о своей вакцинации, а второй наблюдатель, с которым он пришел, переболел коронавирусной инфекцией. "Около часа мы спорили Безрезультатно. Я считаю, что в данном случае нарушены наши права в части беспрепятственного доступа в места принудительного содержания, будем разбираться и постараемся все же попасть к Алексею Пичугину. Одно можно сказать точно: Алексей Пичугин в данный момент находится в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово")",- заключил Мельников.