Пичугина поместили на карантин в СИЗО "Лефортово"

Экс-начальник отдела службы экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин
в настоящее время находится в СИЗО-2 "Лефортово"
на карантине, по этой причине сотрудники администрации СИЗО
отказали членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы
во встрече с ним. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
По словам правозащитника, он сообщил сотруднику СИЗО о своей вакцинации, а второй наблюдатель, с которым он пришел, переболел коронавирусной инфекцией. "Около часа мы спорили Безрезультатно. Я считаю, что в данном случае нарушены наши права в части беспрепятственного доступа в места принудительного содержания, будем разбираться и постараемся все же попасть к Алексею Пичугину. Одно можно сказать точно: Алексей Пичугин в данный момент находится в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово")",- заключил Мельников.
Перед этим Пичугин, признанный виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийства и осужденный на пожизненное заключение, был этапирован из исправительной колонии номер 6 (ИК-6, "Черный дельфин") в Соль-Илецке Оренбургской области для проведения следственных действий, но о месте его нахождения информации не было.