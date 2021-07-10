Пропавшего в лесу под Тюменью подростка нашли спустя неделю

О пропаже молодого человека стало известно 4 июля. Он, в компании из еще четырех знакомых, проводил время в лесу на пикнике. В какой-то момент, по словам его товарищей, он взял нож и отправился собирать малину.

Как выяснилось, юноша заблудился в лесу и не смог выбраться к месту пикника. После того как стало известно о пропаже Белоусова, к поискам потерявшегося приступили более 60 добровольцев. В конце концов подросток сам выбежал из леса на звук мотора мотоцикла одного из участников поисковой операции. По словам руководителя тюменского отряда «ЛизаАлерт» Никиты Тропынина, все это время Белоусов находился возле водоема, питался ягодами, пил воду, фильтруя ее через свою футболку.