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Пропавшего в лесу под Тюменью подростка нашли спустя неделю

Елена Прошина
40 минут назад
Пропавший в лесу в районе селения Падерина под Тюменью 15-летний Платон Белоусов сам вышел к искавшим его добровольцам. Об этом сообщает портал 72.ru.
Пропавшего в лесу под Тюменью подростка нашли спустя неделю
Фото: ТАССТАСС
— Подросток найден живым утром, около 11 часов, на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Он рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний, — сообщили изданию в местном Следственном комитете.
О пропаже молодого человека стало известно 4 июля. Он, в компании из еще четырех знакомых, проводил время в лесу на пикнике. В какой-то момент, по словам его товарищей, он взял нож и отправился собирать малину.
Как выяснилось, юноша заблудился в лесу и не смог выбраться к месту пикника. После того как стало известно о пропаже Белоусова, к поискам потерявшегося приступили более 60 добровольцев. В конце концов подросток сам выбежал из леса на звук мотора мотоцикла одного из участников поисковой операции. По словам руководителя тюменского отряда «ЛизаАлерт» Никиты Тропынина, все это время Белоусов находился возле водоема, питался ягодами, пил воду, фильтруя ее через свою футболку.
Подростка отправили для осмотра в больницу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Происшествия,СКР,Тюмень,
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