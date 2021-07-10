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Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Пять человек стали жертвами землетрясения в Таджикистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеды Юсуфи.
Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в 165 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района в 7.14 (5.14 мск) в субботу, 10 июля.
Как сообщила Юсуфи, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних, проживающих в сельском джамоате Хиджборак Раштского района, получили ранения и были направлены в больницу.
По предварительным данным, при землетрясении в двух селах пострадали 19 домов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать комиссию во главе с премьер-министром республики. Юсуфи добавила, что для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений на место происшествия выехали чиновники.
В начале июля сообщалось, что в Японии из-за мощного оползня пострадали 20 человек.
Происшествия,Эмомали Рахмонов,Таджикистан,
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