Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Пять человек стали жертвами землетрясения в Таджикистане . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеды Юсуфи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в 165 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района в 7.14 (5.14 мск) в субботу, 10 июля.

Как сообщила Юсуфи, люди погибли в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних, проживающих в сельском джамоате Хиджборак Раштского района, получили ранения и были направлены в больницу.

По предварительным данным, при землетрясении в двух селах пострадали 19 домов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать комиссию во главе с премьер-министром республики. Юсуфи добавила, что для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений на место происшествия выехали чиновники.