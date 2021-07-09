В СИЗО Симферополя произошла вспышка коронавируса

Он уточнил, что в СИЗО были доставлены медикаменты, лечение заболевших осуществляется без вывоза пациентов в медучреждения. "Своими силами все, карантин <...> тех, кто посложнее - в медблок перевели, тех, кто контактировал, содержат в камере на карантине", - сообщил Козарь, отметив, что тяжелых пациентов среди заразившихся нет.