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В СИЗО Симферополя произошла вспышка коронавируса

ТАСС
1 час назад
Вспышка коронавируса произошла в СИЗО города Симферополя, учреждение закрыто на карантин, среди заразившихся есть сотрудники изолятора, сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Республики Крым Андрей Козарь.
В СИЗО Симферополя произошла вспышка коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
СИЗО в Симферополе является единственным следственным изолятором на полуострове.
"СИЗО закрыт на карантин, количество заболевших они не сообщили, <...> есть и среди сотрудников [случаи], которые на больничном находятся, и некое количество спецконтингента <...> въезд-выезд [в СИЗО] закрыт", - сказал он.
Он уточнил, что в СИЗО были доставлены медикаменты, лечение заболевших осуществляется без вывоза пациентов в медучреждения. "Своими силами все, карантин <...> тех, кто посложнее - в медблок перевели, тех, кто контактировал, содержат в камере на карантине", - сообщил Козарь, отметив, что тяжелых пациентов среди заразившихся нет.
Происшествия,ФСИН,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Симферополь,
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