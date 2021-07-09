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Тело чемпионки СССР нашли через четыре дня после смерти

Алиса Селезнёва
1 час назад
Участница Олимпийский игр 1964 года 82-летняя Галина Костенко скончалась в своей квартире в Москве. Ее тело обнаружили только спустя четыре дня после смерти — в полицию обратились встревоженные соседи, пишет «Комсомольская правда».
Тело чемпионки СССР нашли через четыре дня после смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Жители одного из домов по улице Новозаводская в Москве заявили сотрудникам правоохранительных органов, что несколько дней не видели свою соседку. Полиция вскрыла квартиру и нашла внутри тело Костенко.
«Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Предварительная причина - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Установлено, что женщина умерла еще четыре дня назад», - рассказал изданию осведомленный источник.
Галина Костенко — мастер спорта, двукратная чемпионка СССР по прыжкам в высоту и призер трех «Матчей гигантов» СССР — США по легкой атлетике, участница Олимпийских играх в Токио.
Ранее скончался заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Борис Гноевой. Он был наставником олимпийской чемпионки Надежды Олизаринко и рекордсменки мира Марины Степановой. Мужчину нашли мертвым в частном доме в деревне Осоргино в Одинцовском районе Московской области.
Происшествия,Марина Степанова,МВД,Комсомольская правда,Москва,
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