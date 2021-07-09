Стрельбу открыли в детском лагере под Новосибирском

Четверо подростков ворвались в детский палаточный лагерь в селе Корнилове, устроили стрельбу из ружей и напугали воспитанников. Следователи инициировали проверку по факту хулиганства, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Вместе с ними был руководитель Сергей Космовский. Они приехали провести несколько занятий в лагере, но никого не предупредили об этом. Подростки стреляли из охолощенного оружия и использовали дымовую шашку. Инцидент произошел 5 июля. После проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.