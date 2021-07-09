Стрельбу открыли в детском лагере под Новосибирском

Четверо подростков ворвались в детский палаточный лагерь в селе Корнилове, устроили стрельбу из ружей и напугали воспитанников. Следователи инициировали проверку по факту хулиганства, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
«В полевом лагере двое суток отдыхали около 50 детей со всего Болотнинского района вместе со специалистами местного молодежного центра. Стрелявшие подростки ворвались в лагерь со стороны леса, когда все были на речке. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, сильно напугались», – рассказали в пресс-службе регионального СК.
Как дополняют «Вести. Новосибирск», в лагерь ворвались воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец».
Вместе с ними был руководитель Сергей Космовский. Они приехали провести несколько занятий в лагере, но никого не предупредили об этом. Подростки стреляли из охолощенного оружия и использовали дымовую шашку. Инцидент произошел 5 июля. После проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее «ФедералПресс» писал, что житель Иркутска устроил стрельбу во дворе, а на новосибирском рынке во время аналогичного инцидента пострадал мужчина.