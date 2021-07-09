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Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке

Газета.Ru
15 минут назад
Спасатели нашли бортовой самописец пассажирского самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводится в Москве», — сказал источник.
6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.
Ранее сообщалось, что спасатели добрались до скалы, с которой столкнулся самолет Ан-26 на Камчатке.
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