Спасатели нашли бортовой самописец пассажирского самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводится в Москве», — сказал источник.
6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.
Ранее сообщалось, что спасатели добрались до скалы, с которой столкнулся самолет Ан-26 на Камчатке.