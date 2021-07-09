Спасатели нашли бортовой самописец пассажирского самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.