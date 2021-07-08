В интернете появилась запись последних переговоров экипажа Камчатского Ан-26 с землей. Ее опубликовал Телеграм-канал 112. Спустя несколько минут жизни 22-х пассажиров и шести членов экипажа оборвутся.

Разговор шел в плановом режиме, летчик не извещал о нештатных ситуациях. Диспетчер порекомендовала экипажу "не снижаться в море", на это пилот ответил согласием.

Впоследствии диспетчер сообщила об условиях на аэродроме, летчиком эта информация была принята.

"26085, эшелон перехода 80, давление 767, контрольная высота 2417, полоса сухая ( ) по курсу посадки возможен пролет птиц", — отметила она.

После этого экипаж пошел на снижение.

"Палана вышка, 26085, от основного перехода давление 757 установил, снижаюсь на привод 1200", — сказал летчик.

"Работайте по схеме один альфа, с высоты 800. Доложите", — ответила диспетчер.

"Один альфа, о 800 доложу, 26085", — сказал капитан лайнера.

Спустя некоторый период времени диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка, но ответа не получила. Она задала этот вопрос еще четыре раза, но от пилота так ничего и не услышала.

Напомним, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского лайнер исчез во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту на тот момент присутствовало 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых ребенок.

Все они, согласно предварительным сведениям, погибли. Поисковые работы все еще ведутся, известно о нахождении останков 19 тел.