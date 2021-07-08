Испания выдала России обвиняемого в хищении 1,2 млрд у МОЭСК

Об экстрадиции сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В МОЭСК ранее сообщали, что Коваленко руководил фирмой «Бизнес Групп», которая занималось продажей оборудования. По версии следствия, бизнесмен многократно завышал цены на поставки по контракту с энергокомпанией.
Следователи выяснили, что в общей сложности Коваленко в составе преступной группы похитил у МОЭСК 1,2 млрд рублей. После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов
и был объявлен в розыск. Летом 2016 года силовики установили, что беглец находится в Испании.
Генеральная прокуратура дважды направляла в испанский Минюст
запросы об экстрадиции обвиняемого. Благодаря взаимодействию ведомств обеих стран добиться экстрадиции всё же удалось. 8 июля 2021 года Владимира Коваленко доставили в Москву в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) и российского бюро Интерпола
.
В 2016-м суд в Москве вынес приговоры другим фигурантам дела. Андрей Турунов и Евгений Пузиков получили три года колонии, Татьяна Пруха — три года условно, а Борис Клецко — два года и три месяца колонии общего режима.
Суд и следствие установили, что фигуранты необоснованно включили «Бизнес Групп» в процесс закупки электрооборудования для филиалов МОЭСК, завысив стоимость товаров и его монтажа. По контрактам они получили около 1,2 млрд рублей и перевели их на расчётный счёт фирмы «Энергоимпульс», а оттуда — на счета подконтрольных им компаний, которые не осуществляли хозяйственную или коммерческую деятельность.