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Испания выдала России обвиняемого в хищении 1,2 млрд у энергокомпании

Секрет Фирмы
1 час назад
Испания выдала России предпринимателя Владимира Коваленко, которого обвиняют в хищении более 1 млрд рублей у Московской объединённой электросетевой компании (МОЭСК). Российским силовикам с 2016 года было известно, что бизнесмен находится в Испании, и Генпрокуратура дважды просила испанские власти экстрадировать обвиняемого. Но произошло это только сейчас.
Испания выдала России обвиняемого в хищении 1,2 млрд у МОЭСК
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об экстрадиции сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В МОЭСК ранее сообщали, что Коваленко руководил фирмой «Бизнес Групп», которая занималось продажей оборудования. По версии следствия, бизнесмен многократно завышал цены на поставки по контракту с энергокомпанией.
Следователи выяснили, что в общей сложности Коваленко в составе преступной группы похитил у МОЭСК 1,2 млрд рублей. После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Летом 2016 года силовики установили, что беглец находится в Испании.
Генеральная прокуратура дважды направляла в испанский Минюст запросы об экстрадиции обвиняемого. Благодаря взаимодействию ведомств обеих стран добиться экстрадиции всё же удалось. 8 июля 2021 года Владимира Коваленко доставили в Москву в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и российского бюро Интерпола.
В 2016-м суд в Москве вынес приговоры другим фигурантам дела. Андрей Турунов и Евгений Пузиков получили три года колонии, Татьяна Пруха — три года условно, а Борис Клецко — два года и три месяца колонии общего режима.
Суд и следствие установили, что фигуранты необоснованно включили «Бизнес Групп» в процесс закупки электрооборудования для филиалов МОЭСК, завысив стоимость товаров и его монтажа. По контрактам они получили около 1,2 млрд рублей и перевели их на расчётный счёт фирмы «Энергоимпульс», а оттуда — на счета подконтрольных им компаний, которые не осуществляли хозяйственную или коммерческую деятельность.
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