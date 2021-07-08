В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

Lenta.ruиещё 17
1 час назад
В Москве впервые возбуждено уголовное дело о покупке поддельного QR-кода. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по столице Павел Милованов, передает ТАСС.
В Москве возбудили первое уголовное дело о поддельном QR-коде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), отметил он.
Милованов добавил, что фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. Он также уточнил, что в настоящее время на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.
В ГУ МВД по Москве рассказали, что выявили свыше 800 сайтов с предложениями приобрести поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды.
Ранее стало известно, что поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов и кафе начали продавать в даркнете. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей.
С 28 июня в Москве действуют новые антиковидные ограничения. Рестораны и кафе могут посещать только вакцинированные горожане или переболевшие в течение последних шести месяцев. Пройти также могут граждане с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого не превышает трех дней.
Происшествия,МВД,Москва,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители