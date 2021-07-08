В Москве возбудили первое уголовное дело о поддельном QR-коде

Милованов добавил, что фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. Он также уточнил, что в настоящее время на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.