По словам официального представителя правительства Дубая Моны аль-Марри, экипаж контейнеровоза был своевременно эвакуирован. Она подтвердила, что "погибших и пострадавших в результате взрыва и последующего пожара нет". В настоящее время огонь полностью локализован, пожарные занимаются проливкой судна с целью охлаждения, добавила она.

Сильный взрыв произошел в среду вечером в одном из контейнеров на торговом судне, пришвартованном в гавани порта Джабаль-Али в Дубае в ОАЭ. Взрыв был слышен во всем городе. В сети немедленно появились ролики с моментом взрыва, когда в темное небо над городом вздымается яркий огненный шар. На кадрах из самого порта видно, как огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями и фрагментами контейнера. В борьбе с огнем был задействован пожарный катер.