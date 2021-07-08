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Власти Дубая заявили, что во взорвавшемся контейнере были легковоспламеняющиеся вещества

ТАССиещё 1
34 минуты назад
Легковоспламеняющиеся вещества и материалы перевозили во взорвавшемся в порту Дубая контейнере. Об этом сообщили в четверг власти эмирата, передает телеканал Al Arabiya.
По словам официального представителя правительства Дубая Моны аль-Марри, экипаж контейнеровоза был своевременно эвакуирован. Она подтвердила, что "погибших и пострадавших в результате взрыва и последующего пожара нет". В настоящее время огонь полностью локализован, пожарные занимаются проливкой судна с целью охлаждения, добавила она.
Сильный взрыв произошел в среду вечером в одном из контейнеров на торговом судне, пришвартованном в гавани порта Джабаль-Али в Дубае в ОАЭ. Взрыв был слышен во всем городе. В сети немедленно появились ролики с моментом взрыва, когда в темное небо над городом вздымается яркий огненный шар. На кадрах из самого порта видно, как огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями и фрагментами контейнера. В борьбе с огнем был задействован пожарный катер.
Порт продолжает работать в обычном режиме. Инцидент не отразился на судоходстве в гавани.
Происшествия,Видео,Дубай,
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