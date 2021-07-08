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Пропавшую под Волгоградом женщину нашли мертвой на могиле дочери

Газета.Ruиещё 2
57 минут назад
Пропавшую накануне 54-летнюю жительницу Волгоградкой области нашли мертвой на кладбище у могилы собственной дочери, сообщает агентство "Высота 102" со ссылкой на региональный главк МВД.
Пропавшую россиянку нашли мертвой на могиле дочери
Фото: ReutersReuters
Сообщается, что жительница поселка Кировец Елена Олемская ушла из дома утром 6 июля и не вернулась. Об исчезновении женщины в полицию заявил сын - он насторожился, когда ему позвонили из детского сада и сообщили, что бабушка не забрала домой внука.
Местные СМИ отмечают, что у Олемской несколько месяцев назад умерла дочь. По данным портала V1, по предварительной версии правоохранителей, женщина пришла на могилу к дочери, чтобы навести порядок, там ей стало плохо.
Точная причина смерти не называется. По факту смерти женщины проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области утонули пенсионерка и двое ее внуков.
Происшествия,МВД,ИА "Высота 102.0",Волгоград,
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