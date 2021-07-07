Возобновлено уголовное дело о мошенничестве при покупке агропредприятия «Север Кубани», в нем мог быть замешан член банды Цапков Иван Стришний, брат экс-супруги Вячеслава Цеповяза, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Проверяется версия, согласно которой Иван Стришний выкупил 100% акций агропредприятия «Север Кубани» за 10 тыс. рублей при стоимости компании в 270 млн рублей, подделав подписи», – пояснил собеседник ТАСС.
По этим данным, банда Цапков подговорила юриста компании подделать подпись владелицы компании Екатерины Сеховой. Стришний стал совладельцем, гендиректором назначили брата Вячеслава Цеповяза Андрея.