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Банду Цапков заподозрили в мошенничестве при покупке «Севера Кубани»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Возобновлено уголовное дело о мошенничестве при покупке агропредприятия «Север Кубани», в нем мог быть замешан член банды Цапков Иван Стришний, брат экс-супруги Вячеслава Цеповяза, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Проверяется версия, согласно которой Иван Стришний выкупил 100% акций агропредприятия «Север Кубани» за 10 тыс. рублей при стоимости компании в 270 млн рублей, подделав подписи», – пояснил собеседник ТАСС.
По этим данным, банда Цапков подговорила юриста компании подделать подпись владелицы компании Екатерины Сеховой. Стришний стал совладельцем, гендиректором назначили брата Вячеслава Цеповяза Андрея.
До этого сообщалось, что Цеповяза и его экс-супругу Наталью Стришнюю заподозрили в убийстве руководителя администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича в 2002 году.
Член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской. Всего по делу «банды Цапка» осуждено 12 человек.
Происшествия,Видео,Борис Москвич,Вячеслав Цеповяз,ФСИН,МВД,ИТАР-ТАСС,
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