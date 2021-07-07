Тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26

«В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших», - рассказал источник в экстренных службах, отметив, что для опознания, возможно, понадобится генетическая экспертиза.
«[Они] будут принимать решения в зависимости от состояния тел и процедур», - пояснил он ТАСС.
«Мы опасаемся, что тела может унести в море. Поэтому в оперативном порядке принято решение о привлечении к поискам водолазной службы. В поиске задействованы также наземные силы и волонтеры. Для определения характера погружения самолета в воду к поискам привлечено маломерное судно, после чего будет принято решение о транспортировке плавкрана», - отметил он.