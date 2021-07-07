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Тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26

Мария Иванова
24 минуты назад
Спасатели нашли тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
Тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26
Фото: МЧСМЧС
Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в Палану, не вышел на плановый сеанс связи днем 6 июля. На борту самолета находились 28 человек (включая ребенка 2014 года рождения) и шесть членов экипажа. Среди возможных версий крушения самолета следователи рассматривают плохую видимость, отказ техники и ошибку пилотов.
«В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших», - рассказал источник в экстренных службах, отметив, что для опознания, возможно, понадобится генетическая экспертиза.
По словам главы региона Владимира Солодова, тела погибших уже начали доставать из воды, на место скоро прибудут судмедэксперты следственного управления Следственного комитета.
«[Они] будут принимать решения в зависимости от состояния тел и процедур», - пояснил он ТАСС.
Поисково-спасательные работы с участием волонтеров ведутся на месте крушения самолета с рассвета. В Палане отлив, поэтому участники поисков пытаются дойти до места крушения, чтобы максимально быстро идентифицировать обломки и найти черный ящик. Выводы о причинах произошедшего можно будет делать после дешифровки переговоров пилотов, пояснил Солодов по итогам совещания оперативного штаба. Его слова приводятся на сайте Камчатского края.
В свою очередь заместитель председателя правительства Сергей Миронов заявил на совещании, что к месту крушения направлено два вертолета, которые ищут тела погибших и обломки воздушного судна.
«Мы опасаемся, что тела может унести в море. Поэтому в оперативном порядке принято решение о привлечении к поискам водолазной службы. В поиске задействованы также наземные силы и волонтеры. Для определения характера погружения самолета в воду к поискам привлечено маломерное судно, после чего будет принято решение о транспортировке плавкрана», - отметил он.
Происшествия,Сергей Миронов,СКР,ИТАР-ТАСС,Палана,Петропавловск-Камчатский,
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