"Она меня испугалась": Экс-муж признался в убийстве вдовы банкира Пузикова

Президент самарской федерации профессионального кикбоксинга рассказал , что 2 июля пришёл домой к Екатерине.

«Она меня испугалась, схватилась за нож, успела ударить по груди. Я рассердился, взял топор и несколько раз им ударил», — следует из показаний Ряскова.

Екатерина Пузикова — вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова . Её обвинили в убийстве супруга. Несколько лет она была под следствием. В итоге все обвинения с неё сняли. Ранее Алексей Рясков заявлял, что вместе с родителями своей возлюбленной в 2017 году заплатил 15 млн рублей за её оправдательный приговор по делу об отравлении мужа.

Об убийстве 33-летней Екатерины Пузиковой стало известно 3 июля, хотя, как потом рассказали следователи, она была мертва уже 2 июля. Её нашёл отец.

Вдова отправленного в 2012 году замглавы самарского филиала Россельхозбанка Екатерина Пузикова найдена мертвой с черепно-мозговой травмой в своей квартире в Самаре, следователи возбудили уголовное дело.

«Сегодня утром дома был обнаружен труп Екатерины Пузиковой с несколькими ножевыми ранениями», – сообщил адвокат Андрей Соколов, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили и в региональном СК. «3 июля 2021 года в 10.00 (9.00 мск) в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Садовой Ленинского района Самары, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены твердым тупым предметом По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», – говорится в сообщении регионального СУ СК России.

Самарский СК продолжает расследовать уголовное дело об убийстве вдовы самарского банкира Екатерины Пузиковой. Задержанному подозреваемому мужчине, который ранее состоял в отношениях с убитой, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В Сети появилась запись из квартиры адвоката Екатерины Пузиковой которую долгое время подозревали в отравлении мужа, банкира Дмитрия Пузикова в Самаре. Тело женщины со следами ножевых ранений и не только было найдено в её квартире, сообщает Пятый канал.

Убитая больше пяти лет находилась под следствием по подозрению в убийстве своего мужа. Накануне гибели Пузиковой в Интернете появилось видео её коллеги — адвоката Андрея Соколова, в котором она рассказывает о взятке в 15 млн рублей, преданной в Самарский областной суд, чтобы Пузикову оправдали по делу убийства её мужа.