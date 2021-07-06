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Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Москва24иещё 1
24 минуты назад
Следственный комитет РФ рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке.
"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Представители СК РФ выехали на место происшествия. Эксперты ведомства уже изъяли образцы топлива, а также получили от компании-эксплуатанта самолета полетную и эксплуатационную документацию. Ведутся допросы свидетелей.
Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае в момент захода на посадку. Воздушное судно выполняло рейс 251 Петропавловск-Камчатский – Палана.
Позднее стало известно, что самолет разбился. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от взлетно-посадочной полосы.
По предварительной версии, самолет могло сдуть с курса сильным боковым ветром. Разрушение корпуса могло произойти после столкновения с береговой скалой.
Происшествия,Видео,СКР,
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