"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Представители СК РФ выехали на место происшествия. Эксперты ведомства уже изъяли образцы топлива, а также получили от компании-эксплуатанта самолета полетную и эксплуатационную документацию. Ведутся допросы свидетелей.

Легкомоторный самолет Ан-26 перестал выходить на связь в Камчатском крае в момент захода на посадку. Воздушное судно выполняло рейс 251 Петропавловск-Камчатский – Палана.

Позднее стало известно, что самолет разбился. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от взлетно-посадочной полосы.