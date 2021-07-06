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Подозреваемый в убийстве супруги банкира Пузикова признал вину

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Президент самарской федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков признал вину в убийстве вдовы банкира Дмитрия Пузикова, который скончался в 2012 году от отравления.
«Вину он признал», – сообщили РИА «Новости» в следственном управлении СК по Самарской области.
Ранее сообщалось о задержании Ряскова. По факту убийства Пузиковой возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что Рясков проживал вместе с ней.
В марте 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга Екатерина, решив убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены», подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды признавалась виновной в убийстве судом первой инстанции, однако оба раза приговоры были отменены.
Из материалов Самарского областного суда следует, что Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года «в связи с ее непричастностью к совершению преступления».
Алексей Рясков заявлял, что вместе с родителями своей возлюбленной в 2017 году заплатил 15 млн рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
Происшествия,Видео,Дмитрий Пузиков,Россельхозбанк,СКР,РИА Новости,Самарская Область,
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