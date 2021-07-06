Из материалов Самарского областного суда следует, что Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года «в связи с ее непричастностью к совершению преступления».

Алексей Рясков заявлял, что вместе с родителями своей возлюбленной в 2017 году заплатил 15 млн рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.