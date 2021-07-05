«Черное небо» накрыло Красноярск и Минусинск

Режим неблагоприятных метеоусловий, «черного неба», объявлен сегодня в Красноярске
и Минусинске
и будет действовать до 19.00 6 июня. Об этом пишет
NGS24.ru
По данным специалистов Среднесибирского УГМС, ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, в том числе и жара в +33 градуса.
«Красноярск буквально накрыло «куполом», под которым скопились выхлопные газы автомобилей и выбросы промышленных предприятий», - пояснили они.
Для рассеивания выбросов необходим ветер, однако синоптики отмечают, что он будет очень слабым.
Заведующая отделением аллергологии ККБ Елена Собко рекомендовала местным жителям в период сильного задымления носить мокрые защитные маски и респираторы, пить около двух литров воды в день, не находиться долго на улице и не заниматься активной физической нагрузкой.
«Если нет кондиционера — использовать увлажнение квартиры: можно повесить увлажненные ткани на форточки, окна и двери», - отметила она.
В ноябре 2020 года Красноярск окутал настолько плотный смог, что город превратился в подобие Сайлент Хилла из одноименного фильма ужасов. Из-за плотной пелены гари не видно было даже соседние дома, а местные жители жаловались на обострение хронических заболеваний. При этом ситуацию осложняет то, что Красноярск стоит в низине и для рассеивания выбросов городу нужен ветер.