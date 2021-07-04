ЧП в Каспии: На месте происшествия вспыхнул пожар

Новые подробности о происшествии в районе одной из нефтяных платформ в Каспии появились в Сети. Речь идёт о газовой платформе «Умид», где якобы произошёл взрыв.

Фото: NEWS.ru NEWS.ru

Кадры пожара прокомментировали госструктуры страны. Госнефтекомпания Азербайджана сообщает о том, что на платформах, которые находятся непосредственно под контролем SOCAR, аварий не было, работа ведётся в штатном режиме.

Кадры, которые начали распространяться в СМИ, подтверждают, что на упомянутой платформе никаких не происходило.

Между тем, тем Государственная морская администрация проинструктировала суда, находящиеся в море, держаться подальше от пожара.

Возгорание на море всё ещё продолжается. Эксперты предполагают, что взрыв мог произойти не на платформе, а на танкере.