ЧП в Каспии: На месте происшествия вспыхнул пожар

Новые подробности о происшествии в районе одной из нефтяных платформ в Каспии появились в Сети. Речь идёт о газовой платформе «Умид», где якобы произошёл взрыв.
Кадры пожара прокомментировали госструктуры страны. Госнефтекомпания Азербайджана
сообщает о том, что на платформах, которые находятся непосредственно под контролем SOCAR, аварий не было, работа ведётся в штатном режиме.
Кадры, которые начали распространяться в СМИ, подтверждают, что на упомянутой платформе никаких не происходило.
Между тем, тем Государственная морская администрация проинструктировала суда, находящиеся в море, держаться подальше от пожара.
Возгорание на море всё ещё продолжается. Эксперты предполагают, что взрыв мог произойти не на платформе, а на танкере.
Как сообщалось ранее, добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия. По информации экстренных служб, произошёл взрыв, за которым последовал пожар.