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Мощный взрыв произошел на Каспийском море

Газета.Ru
22 минуты назад
В азербайджанском секторе Каспийского моря произошел мощный взрыв, сообщает Sputnik Азербайджан.
В Каспийском море прогремел мощный взрыв
Фото: ТАССТАСС
На данный момент официальной информации о произошедшем нет. Как пишут местные СМИ, взрыв предположительно произошел на газовом месторождении «Умид», расположенном в 75 км к юго-востоку от Баку на глубине 170 метров.
Ранее сильный пожар произошел на подводном трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. На кадрах с места событий видно, что под водой горит огонь, который пытаются потушить с кораблей. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м.
Происшествия,ИА Sputnik,Азербайджан,
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