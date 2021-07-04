В Каспийском море прогремел мощный взрыв

На данный момент официальной информации о произошедшем нет. Как пишут местные СМИ, взрыв предположительно произошел на газовом месторождении «Умид», расположенном в 75 км к юго-востоку от Баку на глубине 170 метров.

Ранее сильный пожар произошел на подводном трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. На кадрах с места событий видно, что под водой горит огонь, который пытаются потушить с кораблей. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м.