Суд арестовал подозреваемого в убийстве вдовы самарского банкира

В июле 2017 года суд Красноярского района Самарской области признал Пузикову виновной в убийстве мужа и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима
. По версии следствия, 7 марта 2012 года Пузикова, желая убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество. В результате после праздничного ужина на даче ее супруг Дмитрий Пузиков
, который был на тот момент заместителем директора Самарского филиала Россельхозбанка, скончался. Судмедэкспертиза установила, что банкир был отравлен редким ядом - таллием.