Суд арестовал подозреваемого в убийстве вдовы самарского банкира

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Пузикову обнаружили мертвой с ушибами головы в собственной квартире в субботу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По результатам оперативных мероприятий был задержан знакомый Пузиковой Алексей Рясков, который накануне убийства записал видеопризнание, где сообщил, что передавал денежные средства одному из судей для вынесения оправдательного приговора Пузиковой в 2017 году.