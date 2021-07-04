В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Мощный град побил летевший в Москву самолет

Майк Габриелян
1 час назад
В Сети появились фотографии пассажирского лайнера авиакомпании S7, изрядно побитого градом. Самолет летел из Челябинска в Москву и попал под удар стихии.
Мощный град побил летевший в Москву самолет
Фото: TelegramTelegram
На опубликованных Telegram-каналом Ural Mash снимках видно, что градины сильно побили лобовое стекло в кабине пилотов, расписав его сплошным узором трещин. Удар был такой силы, что вмятины остались даже на носовом обтекателе.
Несмотря на поврежденную кабину пилоты успешно посадили самолёт. Рейс 1146 из Челябинска приземлился в Москве в 22:54, опоздав всего на 18 минут.
Накануне в Челябинске прошёл шторм с градом и грозами. Град был размером с картофелину. Он причинил значительный ущерб автолюбителям и садоводам.
Происшествия,АК S7,Москва,Челябинск,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители