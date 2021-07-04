Мощный град побил летевший в Москву самолет

На опубликованных Telegram-каналом Ural Mash снимках видно, что градины сильно побили лобовое стекло в кабине пилотов, расписав его сплошным узором трещин. Удар был такой силы, что вмятины остались даже на носовом обтекателе.
Несмотря на поврежденную кабину пилоты успешно посадили самолёт. Рейс 1146 из Челябинска приземлился в Москве в 22:54, опоздав всего на 18 минут.
Накануне в Челябинске прошёл шторм с градом и грозами. Град был размером с картофелину. Он причинил значительный ущерб автолюбителям и садоводам.