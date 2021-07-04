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Был неадекватен: Пойман вероятный убийца известного самарского адвоката

Ювелина Бернст
23 минуты назад
В Самаре задержан кикбоксер Алексей Рясков, объявленный в розыск по подозрению в убийстве экс-возлюбленной Екатерины Сокирской (Пузиковой). Об этом сообщает Volga News со ссылкой на и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по Самарской области Татьяну Баринову.
Был неадекватен: Пойман убийца адвоката Пузиковой
Фото: TwitterTwitter
Она уточнила, что задержанный пока не передан сотрудникам СК.
По данным Telegram-канала Life Shot, Ряскова взяли в селе Торновое Самарской области. Он стучал в дом к местным жителям, и они вызвали полицию. На момент задержания Рясков был в неадекватном состоянии и почти полностью раздет. Полицейским он заявил, что приехал в село на катере.
Сокирская была обнаружена мертвой в своей квартире утром 3 июля. Она скончалась от удара тупым предметом по голове.
По данным Telegram-канала Baza, несколько лет назад Сокирскую обвиняли в отравлении мужа-банкира, но оправдали. За день до этого Рясков опубликовал на своей странице в Instagram "признание", в котором рассказал, что по громкому делу в 2017 году вместе с родственниками Сокирской собрал 15 миллионов рублей, чтобы ей вынесли оправдательный приговор.
Происшествия,Татьяна Баринова,СКР,Самара,
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