Был неадекватен: Пойман убийца адвоката Пузиковой

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Она уточнила, что задержанный пока не передан сотрудникам СК.

По данным Telegram-канала Life Shot, Ряскова взяли в селе Торновое Самарской области. Он стучал в дом к местным жителям, и они вызвали полицию. На момент задержания Рясков был в неадекватном состоянии и почти полностью раздет. Полицейским он заявил, что приехал в село на катере.

Сокирская была обнаружена мертвой в своей квартире утром 3 июля. Она скончалась от удара тупым предметом по голове.