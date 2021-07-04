Был неадекватен: Пойман убийца адвоката Пузиковой

В Самаре
задержан кикбоксер Алексей Рясков, объявленный в розыск по подозрению в убийстве экс-возлюбленной Екатерины Сокирской (Пузиковой). Об этом сообщает
Volga News со ссылкой на и.о. старшего помощника руководителя СУ СК
по Самарской области Татьяну Баринову
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Она уточнила, что задержанный пока не передан сотрудникам СК.
По данным Telegram-канала Life Shot, Ряскова взяли в селе Торновое Самарской области. Он стучал в дом к местным жителям, и они вызвали полицию. На момент задержания Рясков был в неадекватном состоянии и почти полностью раздет. Полицейским он заявил, что приехал в село на катере.
Сокирская была обнаружена мертвой в своей квартире утром 3 июля. Она скончалась от удара тупым предметом по голове.
По данным Telegram-канала Baza, несколько лет назад Сокирскую обвиняли в отравлении мужа-банкира, но оправдали. За день до этого Рясков опубликовал на своей странице в Instagram "признание", в котором рассказал, что по громкому делу в 2017 году вместе с родственниками Сокирской собрал 15 миллионов рублей, чтобы ей вынесли оправдательный приговор.