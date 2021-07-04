«Это твоя кровать»: В Энгельсе врачи бросили инвалида лежать на полу

«Этого человека просто скинули на пол, ничего не предприняв. Отношение врачей и охранников нашей любимой больницу безобразное и скотское. Пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним», - говорится в описании видео.
«Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщила пресс-служба управления.