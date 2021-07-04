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«Это твоя кровать»: В Энгельсе врачи бросили инвалида лежать на полу

Елена Прошина
1 час назад
В Саратовской области разгорелся скандал из-за публикации в соцсетях видео из Энгельсской городской клинической больницы 1. Оно продемонстрировало, как сотрудники приемного покоя обошлись с инвалидом. Ролик был размещен в паблике «Энгельс онлайн».
На видео запечатлено, как врачи оставляют одноногого человека прямо на полу. В описании к видео сказано, что 3 июля в приемный покой Городской клинической больницы 1 города Энгельса Саратовской области поступил одноногий мужчина примерно 50 лет. Из документов при себе он имел лишь военный билет. Медсестры переложили его с каталки на пол и пихнули ногами.
«Этого человека просто скинули на пол, ничего не предприняв. Отношение врачей и охранников нашей любимой больницу безобразное и скотское. Пока этот человек лежал на каталке, его оскорбляли и смеялись над ним», - говорится в описании видео.
Позже на сайте областного Минздрава появилось обращение главы ведомства Олега Костина, в котором он назвал ситуацию недопустимой. Он пообещал сделать оргвыводы. А также собрать и поговорить с главврачами Энгельса и Саратова «на тему организации лечебного процесса в медучреждениях».
Зампред правительства Саратовской области Роман Грибов также назвал случившееся дикой ситуацией и потребовал увольнения заведующего приемным покоем больницы 1 «Тусеева А.В. и заместителя главного врача Грязновой С.А».
Управление Следственного комитета по Саратовской области также обратило внимание на видеоролик.
«Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщила пресс-служба управления.
Происшествия,Видео,Олег Костин,Минздрав РФ,СКР,Саратовская Область,Энгельс,
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