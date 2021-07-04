Новое бедствие в Крыму: жителей спешно эвакуируют

На 4-5 июля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. По данным метеорологов, за эти два дня почти на всем полуострове возможно выпадение ливневых осадков в количестве 30-50 миллиметров. Население предупредили о вероятности схода селей.

Напомним, что во второй половине прошлого месяца на Крым обрушился мощный циклон. В результате ливней произошли рекордные по своим масштабам и разрушительным последствиям наводнения в Керчи, Ялте, Феодосии, а также в Ленинском и Кировском районах полуострова.