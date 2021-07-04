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Новое бедствие в Крыму: жителей спешно эвакуируют

Елена Прошина
41 минуту назад
МЧС Республики Крым сообщило о затоплении десятков частных домов в поселениях юго-западной части полуострова. Об этом пишет РИА «Новости».
О подтоплении более 50 частных домов и эвакуации населения в Бахчисарайском районе Крыма сообщили представители местных экстренных служб. Ранее глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка в этой части полуострова.
По его словам, в Бахчисарайский район уже отправились вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, глава регионального МЧС Сергей Садаклиев и руководитель республиканского комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.
На 4-5 июля на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. По данным метеорологов, за эти два дня почти на всем полуострове возможно выпадение ливневых осадков в количестве 30-50 миллиметров. Население предупредили о вероятности схода селей.
Напомним, что во второй половине прошлого месяца на Крым обрушился мощный циклон. В результате ливней произошли рекордные по своим масштабам и разрушительным последствиям наводнения в Керчи, Ялте, Феодосии, а также в Ленинском и Кировском районах полуострова.
Происшествия,Видео,Сергей Садаклиев,Игорь Вайль,Евгений Кабанов,Сергей Аксенов,МЧС,РИА Новости,Республика Крым,
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