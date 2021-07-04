В Москве Ferrari сгорел дотла и попал на видео

В Москве на Кутузовском проспекте дотла сгорел спортивный автомобиль Ferrari. От машины осталась «только груда металла», она оформлена на некоего Алексея Котельникова. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».
Отмечается, что пожар произошел на Кутузовском проспекте Москвы возле дома номер 17. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ТАСС.
Известно, что в 22:09 пожар уже ликвидировали. Причины инцидента выясняются.