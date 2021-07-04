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Самолет с десятками военных разбился на Филиппинах

Lenta.ru
36 минут назад
На Филиппинах военный самолет, на борту которого находились десятки человек, разбился при попытке сесть на остров Холо на юго-западе страны. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет с десятками военных потерпел крушение на Филиппинах
Фото:  new27brigade/twitter.com new27brigade/twitter.com
По информации агентства, на борту было 85 военных. Всего 15 человек удалось вызволить из горящего самолета, спасательные работы на месте крушения продолжаются. Генерал Вооруженных сил страны, чье имя не указывается, выразил надежду, что остальных членов экипажа также удастся спасти.
В июне вертолет Вооруженных сил Филиппин S-70i Black Hawk разбился во время тренировочного полета к северу от Манилы. Вертолет потерпел крушение во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту шесть человек.
Происшествия,Холо,Филиппины,
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