«Тело обнаружил отец»: что известно о смерти вдовы банкира Пузикова

Екатерину Пузикову — вдову самарского банкира Дмитрия Пузикова — нашли мертвой в собственной квартире. Адвокат женщины сообщил, что ее зарезали. Но в региональном СК эту версию опровергли. По версии следствия, она скончалась из-за удара тупым предметом по голове. Следком возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Самаре в собственной квартире обнаружено тело вдовы заместителя директора местного филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой (Сокирской). Умерла она предварительно 2 июля, тело дочери обнаружил отец Пузиковой.

Видео дня

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления", - сказали в пресс-службе СК по региону в комментарии ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело "по факту обнаружения тела без признаков жизни, по ч. 1, ст. 105 УК РФ (убийство)". Вместе с тем в ведомстве опровергли информацию о том, что Пузиковой нанесли множественные ножевые ранения.

Как передает РИА "Новости", женщина погибла из-за повреждений головы. По версии следствия, ее ударили тупым предметом.

Ранее СМИ сообщали, что Пузикова умерла из-за колотых ранений. В частности, такую информацию стал распространять адвокат погибшей Андрей Соколов

"Ее тело с ножевыми ранениями обнаружил сегодня утром ее отец в квартире на ул. Садовой. В розыск объявлен ее молодой человек, Алексей Рясков, который оказывал ей помощь при расследовании уголовного дела по факту убийства ее мужа. У них был конфликт", - сказал он РБК.

Информацию о ножевых ранениях подтвердили, как пишет 63.ru, знакомые Пузиковой. Как отмечает корреспондент портала, побывавший на месте преступления, правоохранители оцепили подъезд, где жила вдова банкира.

"На этаже нет следов крови и каких-то пятен", - отмечает местный журналист.

Президент самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Рясков, которого, как отметил адвокат Пузиковой, подозревают в убийстве избранницы, накануне трагедии опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись. Он признался, что в 2017 году вместе с родственниками убитой передал 15 млн рублей сотруднику областного суда якобы для того, чтобы на тот момент обвиняемую в убийстве мужа Екатерину оправдали.

Как пишет Telegram-канал "112", женщина прилетела в Самару после того, как увидела выложенное в соцсеть видеопризнание сожителя. Из-за этого у них возник конфликт.

Муж Екатерины - заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков - умер 20 марта 2012 года. Две недели он провел в больнице после одного из застолий. Вместе с ним были госпитализированы еще два молодых человека. Одного из них частично парализовало. Судмедэкспертиза нашла в организме банкира редкий яд - таллий.

Следствие предполагало, что Пузикова отравила своего мужа-банкира, подмешав в пищу яд. В качестве причины правоохранители называли "возникшее чувство ревности из мести за совершенные супружеские измены", пишет РИА "Новости". Адвокаты Екатерины считали, что Дмитрия Пузикова мог убить его кузен.

Пять с половиной лет супруга погибшего была под уголовным преследованием. Дважды суд первой инстанции признавал ее виновной. В частности, в июле 2017 года Екатерину Пузикову приговорили к 9 годам лишения свободы, признав виновной в отравлении мужа.