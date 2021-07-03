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Появилось видео из квартиры убитой адвоката Екатерины Пузиковой

Елена Прошина
34 минуты назад
Видео, показывающее обстановку в квартире-студии погибшей сегодня в Самаре адвоката Екатерины Пузиковой, появилось в сети. На сайте РЕН ТВ опубликованы кадры с места предполагаемого преступления.
«Она прилетела вчера после появления скандального видео у Алексея Ряскова, с которым она находилась в браке, брак был расторгнут, были довольно конфликтные отношения», - рассказал изданию адвокат Андрей Соколов, ранее сообщивший в соцсетях об убийстве Пузиковой.
Напомним, что труп дочери обнаружил утром 3 июля отец Григорий Сокирский в ее квартире на улице Садовой Ленинского района города Самары.
Покойная была известна тем, что несколько лет назад была приговорена судом первой инстанции к тюремному сроку за отравление своего мужа — замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Однако в апелляционных инстанциях девушку полностью оправдали.
На днях ее бывший муж Алексей Рясков опубликовал в своем Instgram видеоролик, в котором признался, что ради отмены обвинительного приговора Пузиковой, он вместе с ее родителями собрал и передал работнику суда в качестве взятки 15 млн. рублей.
Алексей Рясков возглавляет Федерацию кикбоксинга Самарской области
Сообщается, что накануне Пузикова поругалась ним, а утром ее нашли мертвой у себя в квартире с разбитой «тупым предметом» головой.
Ленинским межрайонным следственным отделом самарского управления СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Происшествия,Видео,Дмитрий Пузиков,Андрей Соколов,Россельхозбанк,СКР,Самара,
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