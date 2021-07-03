Видео, показывающее обстановку в квартире-студии погибшей сегодня в Самаре адвоката Екатерины Пузиковой, появилось в сети. На сайте РЕН ТВ опубликованы кадры с места предполагаемого преступления.

«Она прилетела вчера после появления скандального видео у Алексея Ряскова, с которым она находилась в браке, брак был расторгнут, были довольно конфликтные отношения», - рассказал изданию адвокат Андрей Соколов, ранее сообщивший в соцсетях об убийстве Пузиковой.

Напомним, что труп дочери обнаружил утром 3 июля отец Григорий Сокирский в ее квартире на улице Садовой Ленинского района города Самары.

Покойная была известна тем, что несколько лет назад была приговорена судом первой инстанции к тюремному сроку за отравление своего мужа — замглавы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова . Однако в апелляционных инстанциях девушку полностью оправдали.

На днях ее бывший муж Алексей Рясков опубликовал в своем Instgram видеоролик, в котором признался, что ради отмены обвинительного приговора Пузиковой, он вместе с ее родителями собрал и передал работнику суда в качестве взятки 15 млн. рублей.

Алексей Рясков возглавляет Федерацию кикбоксинга Самарской области

Сообщается, что накануне Пузикова поругалась ним, а утром ее нашли мертвой у себя в квартире с разбитой «тупым предметом» головой.