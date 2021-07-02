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Прокуратура не поддержала ходатайство актера Ефремова о смягчении наказания

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
В прокуратуре посчитали безосновательной жалобу адвокатов актера Михаила Ефремова на «строгий» приговор. Об этом сообщает «Пятый канал».
Наказание справедливое: приговор Ефремову оставили без изменений
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Из ответа следует, что наказание в виде лишения артиста свободы на 7 лет и 6 месяцев соразмерно совершенному им преступлению
Защитники Ефремова уверены, что «человек с психическим расстройством», «синдромом алкогольной зависимости» и «большим количеством иждивенцев» не может долго находиться в тюрьме. При этом юристы Петр Хархорин и Роман Филиппов ранее заявляли, что готовятся к подаче апелляции. Они считают, что во время вынесения вердикта суд не учел всех смягчающих обстоятельств.
Государственное обвинение все вышеперечисленное со стороны юристов считает домыслами.
«Наказание является справедливым. < > Прошу приговор Пресненского суда и апелляционное определение судебной коллегии в отношении Ефремова оставить без изменения», — следует из вердикта прокуратуры.
Ранее адвокат рассказал, как Ефремова изменила колония.
Происшествия,Роман Филиппов,Михаил Ефремов,Генпрокуратура РФ,
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