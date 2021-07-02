Пранкеры позвонили "менеджеру" скопинского маньяка

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В описании к видео пранкеры сообщили, что Руслан скорее всего является представителем криминальных кругов и помогал Собчак за гонорар организовать ее интервью со скопинским маньяком.

В разговоре Вован и Лексус заявили Руслану, что американский стриминговый сервис Netflix предлагает снять реалити-шоу, ведущими которого будут Мохов и Собчак.

Формат проекта они определили как смесь триллера с телешоу «Дом-2»: участники живут на участке скопинского маньяка и участвуют в различных конкурсах на выбывание.

«Жизнь в бункере. Шоу скопинского маньяка», - охарактеризовали концепцию пранкеры.

Руслан предположил, что такая передача встретит сопротивление со стороны властей, и выдвинул встречное предложение.

«Можно устроить то же самое и в обратную сторону: его в подвал, а как криминальный мир над ним издевается», - заявил менеджер.

Он также отметил, что Мохов с удовольствием примет участие в интимных сценах с Ксенией Собчак, на что «представители» телеведущей заверили, что ради американского проекта она готова на все.

Интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым вышло на YouTube 22 марта. Минувшей весной маньяк Виктор Мохов освободился из мест лишения свободы.