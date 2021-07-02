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Вован и Лексус позвонили "менеджеру" скопинского маньяка

Вероника Полынина
45 минут назад
Российские пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) позвонили «менеджеру» скопинского маньяка Виктора Мохова, называющему себя Руслан, от имени телеведущей Ксении Собчак. Пранк доступен на Youtube.
Пранкеры позвонили "менеджеру" скопинского маньяка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В описании к видео пранкеры сообщили, что Руслан скорее всего является представителем криминальных кругов и помогал Собчак за гонорар организовать ее интервью со скопинским маньяком.
В разговоре Вован и Лексус заявили Руслану, что американский стриминговый сервис Netflix предлагает снять реалити-шоу, ведущими которого будут Мохов и Собчак.
Формат проекта они определили как смесь триллера с телешоу «Дом-2»: участники живут на участке скопинского маньяка и участвуют в различных конкурсах на выбывание.
«Жизнь в бункере. Шоу скопинского маньяка», - охарактеризовали концепцию пранкеры.
Руслан предположил, что такая передача встретит сопротивление со стороны властей, и выдвинул встречное предложение.
«Можно устроить то же самое и в обратную сторону: его в подвал, а как криминальный мир над ним издевается», - заявил менеджер.
Он также отметил, что Мохов с удовольствием примет участие в интимных сценах с Ксенией Собчак, на что «представители» телеведущей заверили, что ради американского проекта она готова на все.
Интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым вышло на YouTube 22 марта. Минувшей весной маньяк Виктор Мохов освободился из мест лишения свободы.
Собчак решила снять фильм о нем и заплатила Мохову 50 тысяч рублей за интервью. Кроме того, теледива купила ему мебель на общую сумму 25 тысяч рублей.
Происшествия,Виктор Мохов,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Ксения Собчак,Netflix,
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