Два человека пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии. ЧП произошло на предприятии Petromidia, расположенном рядом с городом Нэводарь, 2 июля. Соответствующие кадры появились в Сети.
На месте происшествия сейчас работают восемь пожарных расчетов. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств ЧП туда выехали министр внутренних дел Лучина Боде и глава департамента ЧС Раед Арафат. Территорию вокруг НПЗ оцепили из-за риска повторного взрыва. О причине произошедшего пока не сообщается.