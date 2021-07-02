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Появилось видео взрыва на НПЗ в Румынии

Алевтина Жаркова
1 час назад
Два человека пострадали при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии. ЧП произошло на предприятии Petromidia, расположенном рядом с городом Нэводарь, 2 июля. Соответствующие кадры появились в Сети.
На месте происшествия сейчас работают восемь пожарных расчетов. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств ЧП туда выехали министр внутренних дел Лучина Боде и глава департамента ЧС Раед Арафат. Территорию вокруг НПЗ оцепили из-за риска повторного взрыва. О причине произошедшего пока не сообщается.
Происшествия,В мире,Видео,Раед Арафат,Румыния,
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