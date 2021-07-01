Экс-главу СБ ЮКОСа Пичугина этапировали из «Черного дельфина»

Бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСаАлексея Пичугина, осужденного за организацию трех убийств и покушение на убийство, перевели из колонии «Черный дельфин» для следственных действий, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Пичугин был этапирован из «Черного дельфина», где отбывает пожизненный срок, для проведения следственных мероприятий», – пояснил собеседник ТАСС.
Он не уточнил, куда именно отправили Пичугина, и для каких следственных действий.
Напомним, Пичугин отбывает пожизненное заключение в ИК-6 в Соль-Илецке («Черный дельфин»).
В августе 2007 он года был признан виновным в организации трех убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Летом 2016 года он просил о помиловании, но получил отказ. Повторно он просил о помиловании в 2017 году.
В том же году ЕСПЧ обязал Россию выплатить Пичугину более 15 тыс. евро. При этом в Минюсте пояснили, что решение не влечет отмены приговора.