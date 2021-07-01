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Прокурор в Петербурге запретил хоронить бизнесмена Бурлакова без согласия вдовы

Газета.Ru
28 минут назад
Прокурор в Санкт-Петербурге предупредил о незаконности похорон скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова без согласия его супруги или дочери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Бизнесмена Бурлакова запретили хоронить без согласия вдовы
Фото: auto_khakasia / VKauto_khakasia / VK
В предписании прокурора сказано, что в отношении директора похоронной компании вынесено официальное предостережение, в котором указана недопустимость нарушения закона. Речь идет о статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Нарушение влечет за собой штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
Бизнесмен Олег Бурлаков, занимавший 177-е место в рейтинге богатейших россиян, умер от коронавируса 23 июня в Монако, где проживал в последние годы. По данным другого источника, он умер 21 июня в Москве.
Происшествия,Олег Бурлаков,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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