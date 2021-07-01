Бизнесмена Бурлакова запретили хоронить без согласия вдовы

В предписании прокурора сказано, что в отношении директора похоронной компании вынесено официальное предостережение, в котором указана недопустимость нарушения закона. Речь идет о статье 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка». Нарушение влечет за собой штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.