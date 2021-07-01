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Пожаловавшийся Путину россиянин записал видео после избиения

Алевтина Жаркова
22 минуты назад
В Тамбовской области избит россиянин, обратившийся к Путину в связи со строительством мусорного полигона. Мужчина записал видео из кареты скорой помощи.
Трое неизвестных напали на Романа Герасимова в селе Березовка рано утром. Активисту нанесли несколько ножевых ранений, после чего злоумышленники скрылись с места преступления на машине без номеров.
Ранее Герасимов вместе другими жителями населенного пункта записал видеообращение для «Прямой линии» с президентом России с просьбой не допустить строительство мусорного полигона. Однако оно не попало в эфир.
Происшествия,Криминал,Видео,Роман Герасимов,Тамбовская Область,
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