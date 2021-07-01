В Тамбовской области избит россиянин, обратившийся к Путину в связи со строительством мусорного полигона. Мужчина записал видео из кареты скорой помощи.
Трое неизвестных напали на Романа Герасимова в селе Березовка рано утром. Активисту нанесли несколько ножевых ранений, после чего злоумышленники скрылись с места преступления на машине без номеров.
Ранее Герасимов вместе другими жителями населенного пункта записал видеообращение для «Прямой линии» с президентом России с просьбой не допустить строительство мусорного полигона. Однако оно не попало в эфир.