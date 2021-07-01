В Сочи «захватили» пляж и требовали деньги с отдыхающих

Местный предприниматель «захватил» пляж в Сочи и незаконно за деньги давал отдыхающим доступ к воде, лежакам и бунгало. При этом он «прикрывался мифической «крышей» из мифической спецслужбы», рассказал в своем Instagram врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров

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Городской округ Сириус был создан в феврале 2020 года в Имеретинской долине города Сочи на базе инфраструктуры Олимпиады-2014. Он получил статус публично-правового образования с особым устройством власти, наделенной муниципальными, федеральными и региональными полномочиями.

По словам Столярова, в его практике была уже «клубника на тротуарах, чача в багажнике, будки кваса на переходах», но вот самозахват пляжа впервые.

«А что, место подобрали отличное, укромное, вода чистая, ну как не разбить пляжик, а?! Да, придётся заплатить, конечно. Сервис всё-таки! Шезлонги, зонтики, бунгало, – выбирай на вкус и кошелёк. А денюжка дяде. А у дяди оказывается мифическая «крыша» из мифической спецслужбы, которая настолько секретная и страшная, что даже вслух произносить нельзя», - рассказал он.

Врио главы федеральной территории «Сириус» отметил, что большую часть зонтиков и шезлонгов вывезли с участием правоохранительных органов , а на предпринимателя завели уголовное дело о мошенничестве.

«Тем, кто заплатил, дали спокойно досидеть и долежать в тени зонтиков. Старались вывозить незаконное имущество потише, не нарушая покоя отдыхающих», - рассказал он.

Он также призвал пользователей соцсети принять участие в обсуждении сферы пляжного отдыха и дать чиновникам «пищу для ума», написав жалобы, хвалебные отзывы и предложения.