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Петербургские яхтсмены пропали по пути с Канарских островов

News.ru
7 минут назад
Российские яхтсмены Олег Гирсон и Елена Соколова пропали по пути с Канарских островов в Гибралтарский пролив в Атлантическом океане. Петербуржец и его жена не выходят на связь с начала июня, рассказала дочь капитана яхты Нина Гирсон в интервью РБК.
Российские яхтсмены пропали по пути с Канарских островов
Фото: личная страница Олега Гирсона vkontakteличная страница Олега Гирсона vkontakte
Яхтсмены 31 мая после недельного ожидания хорошей погоды на Канарских островах вышли по маршруту от Гран-Канарии в сторону Мадейры, а затем к Гибралтарскому проливу. Интернета на яхте не было, связь путешественники держали по мобильным телефонам. В частности, Гирсон всё время был на связи со своим другом, который передавал ему информацию. Последние фотографии в соцсетях россиян также датированы 31 мая.
Переход должен был занять у яхтсменов полторы-две недели, но на связь с родственниками и друзьями они перестали выходить ещё 3 июня. При этом, как говорит дочь Гирсона, ранее её отец с супругой уже ходили этим маршрутом. Последние пять лет Олег Гирсон и Елена Соколова проводили в морских экспедициях. Сам капитан — очень опытный яхтсмен и ходит на лодках с 18 лет.
Родные яхтсменов теряются в догадках о том, что могло произойти. Дочь Гирсона предполагает, что яхта могла попасть в шторм. Она не сомневается в своём отце как в моряке, единственное, делает скидку на возраст: отцу 56 лет, его жене — 61 или 62 года. Возможно, из-за шторма произошла поломка яхты и оба российских туриста были вынуждены лечь в дрейф.
Дочь капитана обратилась в морскую полицию, разослала сигналы и сообщения SOS, обратилась к друзьям отца. Также Нина Гирсон намерена обратиться в португальское и испанское посольства в России.
Как сообщалось ранее, спасатели Бурятии разыскивают двух туристов, пропавших в Окинском районе республики. В поисках задействована авиация.
Происшествия,Елена Соколова,
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