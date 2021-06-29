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Убийцу сожженного заживо россиянина задержали спустя 19 лет

Lenta.ru
1 час назад
Сотрудники полиции установили личность женщины, которая 19 лет назад облила горючей жидкостью и заживо сожгла россиянина. Об этом сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.
В Москве раскрыли убийство 19-летней давности
Фото: ТАССТАСС
По версии следствия, в ноябре 2002 года в одном из многоквартирных домов Зеленограда в пролетах между 8 и 9 этажами подозреваемая встретила мужчину, облила его одежду горючей жидкостью и подожгла. С места преступления она скрылась.
Жильцы дома обнаружили потерпевшего и вызвали скорую помощь. Медики боролись за его жизнь, однако в тот же день мужчина скончался в реанимации.
19 лет полицейские не могли выйти на след подозреваемого, и дело осталось нераскрытым. В июне 2021 года оперативники обнаружили новые детали и, сверив все улики, установили личность предполагаемой убийцы.
Ей оказалась 49-летняя жительница Зеленограда, живущая в соседнем доме. Женщина вела обычную жизнь – воспитывала внучку, работала в местном магазине. Ее задержали.
Следователям предстоит установить все детали убийства, а также мотивы преступления.
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