Суд арестовал высокопоставленного чиновника Росреестра

«Ему официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки должностным лицом в крупном размере“)», — передает ее слова ТАСС.
Холошин арестован до 21 августа. Уточняется, что он уже обжаловал решение суда.
Сумма взятки составила полмиллиона рублей, сообщили в ГСУ СК по Московской области. Обвиняемый получил ее от предпринимателя в риэлторской сфере за своевременную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, а также регистрацию сделок купли-продажи недвижимости.
Ранее URA.RU также сообщало о раскрытии организованной группы коррупционеров в ЯНАО. По версии следствия, взятки получали Андрей Кудрявцев (Росреестр) и Максим Сартасов (Кадастровая палата), посредником выступал экс-директор Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов. Расследование дела на данный момент не завершено, в нем появляются новые эпизоды.