Суд арестовал высокопоставленного чиновника Росреестра

Холошин арестован до 21 августа. Уточняется, что он уже обжаловал решение суда.

Сумма взятки составила полмиллиона рублей, сообщили в ГСУ СК по Московской области. Обвиняемый получил ее от предпринимателя в риэлторской сфере за своевременную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, а также регистрацию сделок купли-продажи недвижимости.