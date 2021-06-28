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Суд арестовал высокопоставленного чиновника Росреестра

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Суд на два месяца отправил в СИЗО главного специалиста-эксперта одного из отделов управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Московской области Вячеслава Холошина. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда столицы Александра Савельева.
Суд арестовал высокопоставленного чиновника Росреестра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Ему официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки должностным лицом в крупном размере“)», — передает ее слова ТАСС.
Холошин арестован до 21 августа. Уточняется, что он уже обжаловал решение суда.
Сумма взятки составила полмиллиона рублей, сообщили в ГСУ СК по Московской области. Обвиняемый получил ее от предпринимателя в риэлторской сфере за своевременную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, а также регистрацию сделок купли-продажи недвижимости.
Ранее URA.RU также сообщало о раскрытии организованной группы коррупционеров в ЯНАО. По версии следствия, взятки получали Андрей Кудрявцев (Росреестр) и Максим Сартасов (Кадастровая палата), посредником выступал экс-директор Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов. Расследование дела на данный момент не завершено, в нем появляются новые эпизоды.
Происшествия,Павел Кузнецов,Андрей Кудрявцев,ФСИН,Росреестр,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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