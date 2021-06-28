Ранее федеральная прокуратура Западного округа штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили Макафи обвинения в уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре
подчеркивали, что Макафи получил миллионы долларов, в частности путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления. С 2014-го по 2018 год Макафи не предоставил налоговые декларации, несмотря на то что получил значительные средства из указанных источников, отмечали в прокуратуре.