Суперливень в Москве: метро встало из-за затопления

Сегодня, 28 июня на Москву и область обрушился сильный ливень с грозой. В результате действия стихии падают деревья, щиты с рекламой, рушатся крыши торговых центров.

А недавно появилась информация, что движение поездов на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» было временно остановлено. Это произошло по причине подтопления станции и вестибюля, сообщает Департамент транспорта Москвы.

Также канал опубликовал видеоролики с кадрами затопления станций метрополитена

Кроме этого, движение остановлено еще на одном участке "голубой" ветки столичного метро, составы не ходят между "Киевской" и "Кунцевской". Об этом сообщил Дептранс Москвы.

По причине ливня также приостановили движение поездов на Филевской линии метро между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская».

Напомним, столичные улицы начало подтапливать из-за мощного ливня, обрушившегося на город сегодня днем, 28 июня. Ранее метеорологи прогнозировали, что в столице ожидается "суперливень". В городе должно выпасть 70% месячной нормы осадков, предполагают эксперты.

На кадрах, выложенных в Сеть, можно увидеть, что уровень воды на столичных дорогах уже достает кузовов автомобилей. В центре Москвы залиты веранды кафе, а мощные потоки ветра срывают с места зонты, столы и стулья. Местами порывы ветра доходят до 21-26 метров в секунду. Жители ряда московских районов сообщили, что там идет град.